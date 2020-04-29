Malatya’da uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi

Malatya polisi tarafından yapılan şok uygulamalarda, uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gece denetim kontrol ve şok uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda, uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Balyoz 2 ekibi tarafından yapılan çalışmada, dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanan araç içerisinde bulunan 3 şüpheliden 770 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Diğer yandan, 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör ve 39 fişek, 1 adet kesici ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Bu arada, bir derneğin adını kullanarak usulsüz para toplayan ve aynı zamanda faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelisi olan şahıs Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Malatya polisi tarafından yapılan şok uygulamalarda ele geçirilenler ve göz altına alınanlarla ilgili tahkikat sürdürülüyor.