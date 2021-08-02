Malatya'da trafik kazası: 3 ölü 4 ağır yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında Adıyaman-Malatya kara yolu Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burak Timuçin idaresinde bulunan seyir halindeki 06 KH 602 plakalı otomobil, A.D. idaresindeki 44 AB 321 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye, AFAD ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı olay yerinde vefat etti. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla Malatya merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burak Timuçin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Hastanedeki diğer yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.