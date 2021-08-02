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Gündem Malatya'da trafik kazası: 3 ölü 4 ağır yaralı
Gündem

Malatya'da trafik kazası: 3 ölü 4 ağır yaralı

​Malatya-Adıyaman kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi vefat ederken, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 23:43:00 -
Malatya'da trafik kazası: 3 ölü 4 ağır yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında Adıyaman-Malatya kara yolu Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burak Timuçin idaresinde bulunan seyir halindeki 06 KH 602 plakalı otomobil, A.D. idaresindeki 44 AB 321 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye, AFAD ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı olay yerinde vefat etti. Kazada yaralananlar ise ambulanslarla Malatya merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Burak Timuçin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.  Hastanedeki diğer yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

 

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