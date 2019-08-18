Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı Malatya’da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya’da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametindeiçerisinde yolcuları bulunan park halindeki D.N.S. yönetimindeki 23 TC 858 plakalı hafif ticari araca A.H.A. idaresindeki 44 AAR 254 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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