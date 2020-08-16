Malatya'da tosunun saldırısına uğrayan besici öldü
MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde büyükbaş hayvancılık yapan Halil Kaya (52), tosunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hekimhan ilçesi Taşoluk Mahallesinde yaşayan Halil Kaya, iddiaya göre akşam saatlerinde evinin bahçesindeki ahıra hayvanlarına yem vermeye gitti.
Burada, tosunun saldırısına uğrayan Kaya, ağır yaralandı.
Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.