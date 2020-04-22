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Aktüel

Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

2020-04-22 20:16:49 -
Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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