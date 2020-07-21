  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:34:56 -
Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler operasyonda 2 kilo 147 gram sentetik kannabinoid, 2,39 gram metamfetamin, 11 yeşil reçeteye tabi hap, 3 hassa terazi ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı