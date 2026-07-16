Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya'da narkotik ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 26 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve 2 araçta yapılan aramalarda 3 bin 26 adet sentetik ecza hapı, 72 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda hedef konumunda bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.