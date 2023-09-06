  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Diyanet'ten flaş "umre" kararı! Vallahi helal olsun

Asırlık camilerin hali içler acısı: Hırsızların ve madde bağımlılarının meskeni haline geldi!

Hakan Fidan AB temsilcisinin yüzüne karşı söyledi! Cesur olmanızı bekliyoruz

Rusya'da reçete ile satılıyor, Türkiye'de ise sadece o ilde üretiliyor! "Süper meyve" diyorlar! Manav fiyatı tamı tamına 400 TL

Erdoğan talimat verdi! Emekli enflasyonun üzerinde zam alacak

Tayyip Erdoğan'ın yanında eli cebinde poz veren Ali Koç'la ilgili şok iddia! Cumhurbaşkanı'nın geleceğini duyunca...

Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi

Erdoğan’ın büyük şanssızlığı! Hakikaten olacak iş değil

Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!

Alman ekonomisine şok! Gerçekten de Avrupa’nın hasta adamı oldu O siparişlerde sert düşüş
Yerel Malatya'da TOKİ konutları alanında yangın
Yerel

Malatya'da TOKİ konutları alanında yangın

Yeniakit Publisher
2023-09-06 17:39:00 -
Malatya'da TOKİ konutları alanında yangın

Merkez Battalgazi ilçesinde depremzedeler için yapımı süren TOKİ inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Merkez Battalgazi ilçesinde depremzedeler için yapımı süren TOKİ inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı devam depremzede konutları inşaat alanındaki dinlenme yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürürken, çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23