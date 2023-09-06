Malatya'da TOKİ konutları alanında yangın
Merkez Battalgazi ilçesinde depremzedeler için yapımı süren TOKİ inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Merkez Battalgazi ilçesinde depremzedeler için yapımı süren TOKİ inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı devam depremzede konutları inşaat alanındaki dinlenme yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürürken, çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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