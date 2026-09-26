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Kobi Malatya’da ticaretin rotası değişiyor! MTSO’dan yeni akademi
Kobi

Malatya’da ticaretin rotası değişiyor! MTSO’dan yeni akademi

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Malatya’da ticaretin rotası değişiyor! MTSO’dan yeni akademi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerin dijital pazarlardaki satış gücünü artırmak amacıyla “E-Ticaret Akademisi” kurmaya hazırlanıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, işletmelerin e-ticarette daha güçlü yer alması için yeni bir proje hazırladı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Oda bünyesinde kurulacak E-Ticaret Akademisi ile işletmelere e-ticarete girişten dijital mağaza yönetimine, ürünlerin dijital ortamda doğru sunulmasından pazarlamaya ve satış süreçlerine kadar birçok alanda eğitim ve danışmanlık desteği sunacaklarını söyledi.

 

“Dijital imkanların doğru kullanılması önemli”

Ticaretin hızla dijital ortama taşındığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, işletmelerin bu dönüşümün dışında kalmaması gerektiğini belirterek, "Bugün bir işletmenin müşterisi sadece bulunduğu şehirde veya bölgede değil. Dijital imkanları doğru kullandığınızda ürününüzü çok daha geniş pazarlara ulaştırabiliyorsunuz. Üyelerimizin bu değişime ayak uydurmasını değil, bu değişimin sunduğu fırsatlardan en güçlü şekilde yararlanmasını istiyoruz" dedi.

 

“Nereden başlayacağını bilmeyen üyemiz de var”

E-Ticaret Akademisi’nin teorik eğitimlerle sınırlı kalmayacağını ifade eden Sadıkoğlu, üyelerin ihtiyaçlarına göre uygulamaya dönük çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Sadıkoğlu, "E-ticaret yapmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilmeyen üyemiz de var, dijital ortamda satış yapan ancak satış hacmini büyütmek isteyen üyemiz de. Akademimizde firmalarımıza ihtiyaçlarına göre yol göstereceğiz. Dijital mağaza yönetimi, ürünlerin doğru sunumu, dijital pazarlama, müşteri ilişkileri ve satış süreçleri gibi birçok konuda eğitim ve danışmanlık desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

 

“Üyelerin satış hacmini büyütmesine katkı sağlayacağız”

E-ticaretin özellikle KOBİ’ler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Malatya’da kaliteli üretim yapan çok sayıda firmamız var. Temel hedefimiz bu üretim gücünü daha fazla müşteriyle buluşturmak. Üyelerimizin dijital pazarlarda görünürlüğünü artırarak yeni müşterilere ulaşmasına ve satış hacmini büyütmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

 

E-Ticaret Akademisi projesi

Görev süreleri boyunca Odanın hizmet anlayışını üyelerin değişen ihtiyaçlarına göre geliştirdiklerini belirten Sadıkoğlu, yeni dönemde de bu yaklaşımı sürdüreceklerini kaydetti. Sadıkoğlu, "Odamızı yalnızca üyelerimizin resmi işlemlerini gerçekleştirdiği bir kurum olarak görmüyoruz. Üyemizin ticaretini nasıl geliştirebiliriz, maliyetlerini nasıl azaltabiliriz, yeni müşteriye ve yeni pazara ulaşmasını nasıl sağlayabiliriz sorularına cevap üreten bir Oda anlayışıyla hareket ediyoruz. E-Ticaret Akademisi de bu anlayışımızın yeni dönem projelerinden biri olacak" dedi.

 

“Malatya ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz”

E-Ticaret Akademisi’nin diğer yeni dönem projeleriyle birlikte Malatya iş dünyasının rekabet gücünü geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Sadıkoğlu, "Dün üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için nasıl çalıştıysak, yeni dönemde de değişen dünyanın sunduğu fırsatları üyelerimizin önüne getireceğiz. Teknolojiyi kullanan, dijital pazarlarda güçlü olan ve daha fazla müşteriye ulaşan işletmeler istiyoruz. E-Ticaret Akademimizle üyelerimizin pazarını büyütecek, Malatya’da üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasının önünü açacağız. Daha güçlü işletmeler ve daha güçlü bir Malatya ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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