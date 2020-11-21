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Aktüel Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 415 obje geçirildi
Aktüel

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 415 obje geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:46:36 -
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 415 obje geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 413 obje ile 2 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle B.Y. ve M.B'nin evlerinde arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, ok ucu, yüzük, zar şekilli taşlar ve mühürlerin de bulunduğu 413 obje ile 2 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Şüphelilerden B.Y'nin malzemelerin kendisine ait olduğunu belirtmesi üzerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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