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Yerel

Malatya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:29:00 -
Malatya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonuncunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin evine operasyon düzenlendi.

Akçadağ ilçesindeki evlerde yapılan aramada, bir altın sikke, 3 gümüş sikke, 5 takı, geçmiş dönemlere ait taş basım deri işleme Arapça yazılı ilmihal kitabı, Selçuklu mimarisiyle işlenmiş 1 gümüş sigara tabakası ile 2 tarihi eser inceleme merceği aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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