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Aktüel

Malatya’da sokak satıcılarına geçit yok

Malatya’da, orbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan iki farklı operasyon neticesinde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:03:43 -
Malatya’da sokak satıcılarına geçit yok

Malatya’da, orbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan iki farklı operasyon neticesinde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan iki farklı operasyon neticesinde, 42 fişek halinde 29,20 gr Metamfetamin maddesi, 65 adet Captagon maddesi, 2 adet yeşil reçeteye tabi hap, ,47 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet Extacy hap, 20,90 gram esrar maddesi ve 200 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında, biri yabancı uyruklu 4 şahıs yakalandı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli de mahkemece tutuklandı.

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