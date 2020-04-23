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Aktüel

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması

Korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da görevliler dışında kimse dışarı çıkmıyor.

2020-04-23 11:44:39 -
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması

Korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da görevliler dışında kimse dışarı çıkmıyor.


Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engelleme adına alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 4 gün 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gece 24.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın uygulandığı büyükşehirlerden biri olan Malatya’da da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Güvenlik güçlerinin yanı sıra kısıtlamadan muaf olan fırınlar, unlu mamulleri ile market ve bakkallar açılarken, vatandaşların ise sokağa çıkmasına izin verilmiyor.


Kentin birçok noktasında oluşturulan polis noktaları ile denetimler de sıklaştırılırken, izinsiz dışarı çıkanlar hakkında idari para cezası kesiliyor.


4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince bakkallar ve marketler Perşembe ve Cuma günü sadece 14.00’e kadar açık kalabilecek.

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