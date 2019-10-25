Malatya'da silahlı saldırı: Yaralılar var Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde kendisine ait inşaatta inceleme yapan Mehmet C. ile bekçi Mehmet G, iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle yaralanan Mehmet C. ve Mehmet G, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, iki saldırganı kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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