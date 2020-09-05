Malatya'da silahlı kavgada bir kişi öldü
MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir hayatını kaybetti.
Şahnahan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.G. ile A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.G, yanında bulunan av tüfeğiyle A.A'ya ateş açtı.
Göğsünden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli K.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.