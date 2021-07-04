  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaz Kur'an kursları başlıyor
ÖNDER’in yeni başkanı Abdullah Ceylan oldu
Japonya'da heyelan! 2 ölü, 20 kayıp
Kolombiya'da silahlı grupların saldırısında 3 genç yaşamını yitirdi
Gündem Malatya'da silahlı kavga
Gündem

Malatya'da silahlı kavga

Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavgada silahla bacağında vurulan genç yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 09:00:00 - 2021-07-04 09:01:20
Malatya'da silahlı kavga

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaş oldukları belirtilen B.K. ile F.T. arasında Antepli Sokak'ta tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından F.T. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan B.K. (19) yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, şüpheli F.T. otomobil ile bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet tüfek kartuşu bulurken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay