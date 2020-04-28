  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

2020-04-28 11:10:31 -
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Olay sonrası kayıplara karşılan zanlının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Öte yandan Başharık, Akpınar ve Paşaköşkü mahallelerinde de 3 iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı olaylarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı