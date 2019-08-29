Malatya’da silahlı çatışma: 3 gözaltı Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, Akpınar Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü Akpınar Meydanı’nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı birbirlerine silahla ateş açan şüpheliler ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce araçlarla kaçmaya çalıştı. Seyir halinde iken karşılıklı olarak birbirlerine ateş açmaya devam eden şüpheliler polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakika kovalamaca sonucunda Üçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçlara kurşunların isabet ettiği olayda 3 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olaya karışan araçlarda detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.