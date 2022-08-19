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Yerel Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor
Yerel

Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Kırılan dalların devrildiği işyerlerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 20:25:00 -
Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor

Akçadağ ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Darende Caddesi üzerinde yer alan bazı ağaçların dalları kırılırken, kırılan dalların düştüğü işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

İlçenin tarihi mekanlardan olan Şeytan Çarşı'nda da dalları kırılan bazı ağaçlardan düşen parçaların işyerlerine zarar verdiği öğrenilirken, şiddetli fırtınanın ilçe genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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