Malatya’da serinlemek için baraja giren genç boğuldu Malatya’da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Malatya’da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi’ndeyaşayan Orhan Barışan (21), Atabey İskelesi mevkiinde serinlemek için Karakaya Baraj göletine girdi. Barışan’ınbir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumujandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Barışan’ıncesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.