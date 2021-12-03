  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malatya'da PKK/KCK'ya operasyon!
Gündem

Malatya'da PKK/KCK'ya operasyon!

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:38:00 -
Malatya'da PKK/KCK'ya operasyon!

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Mehmet Sevigen'in FETÖ çıkışı olay oldu
Gündem

CHP'li Mehmet Sevigen'in FETÖ çıkışı olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Mehmet Sevingen'den yine gündemi değiştirecek a..
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Ekonomi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın kritik adımı sonrası Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son du..
Narın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Narın faydaları nelerdir?

Alternatif tıpta doğal antioksidan olarak kullanılan nar, Osmanlı Saray mutfaklarında et yemeklerini harmanlamada ayrıca Sultanların cilt ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay