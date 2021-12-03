Malatya'da PKK/KCK'ya operasyon!
Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.