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Malatya'da özel harekat polislerinden ihtiyaç sahiplerine et yardımı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:39:20 -
Malatya'da özel harekat polislerinden ihtiyaç sahiplerine et yardımı

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi personeli, aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahiplerine hayvan eti ulaştırıyor.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yaklaşık iki yıldır her ay düzenli olarak aralarında topladıkları parayla küçükbaş hayvan alıyor.

Küçükbaş hayvanı Şube Müdürlüğünün bahçesinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de katıldığı programda dualarla kestiren ekipler, etini kentte belirledikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Malatya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler ilgi gördü.





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