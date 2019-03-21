Malatya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Malatya'nın Maka Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Maka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan Ali Gül, Anıl Durak ve Ali Asker Salman, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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