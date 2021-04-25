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Gündem Malatya'da otomobil ve traktör çarpıştı
Gündem

Malatya'da otomobil ve traktör çarpıştı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir otomobil ile traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 21:41:00 -
Malatya'da otomobil ve traktör çarpıştı

Edinilen bilgiye göre Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde M. B.'nîn kullandığı Renault marka otomobil ile M. Ç. idaresindeki Ferguson Marka traktör çarpıştı.

Yaşanan kazada her iki aracın sürücüsünün yanı sıra traktör de yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı. Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Acil Servisine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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