Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
MALATYA (AA) - Malatya'nın Kuluncak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kuluncak ilçesi Karıncalık Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi.
Kazada Mustafa Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, Erkan Türkmen ve Tarık Durgun yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durgun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.