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Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:34:21 -
Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eren Kızılay (23) yönetimindeki 09 TH 216 plakalı otomobil, Hekimhan-Kangal Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki Oğuzhan Yiğit (23) öldü, sürücü Kızılay ise yaralandı.

Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Eren Kızılay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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