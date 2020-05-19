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Malatya'da otobüsle sokakları dolaşan gönüllü gençlerin 19 Mayıs coşkusu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:05:07 -
Malatya'da otobüsle sokakları dolaşan gönüllü gençlerin 19 Mayıs coşkusu

MALATYA (AA) - Malatya'da gönüllü gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatılan üstü açık otobüsle şehir turu atıp halkın bayramını kutladı.

Battalgazi Belediyesine ait Türk bayraklarıyla donatılan üstü açık otobüse binen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla sokaklarda ve caddelerde tur attı.

Maske ve eldivenlerini takan gönüllü gençler, mahalle mahalle gezip birbirinden eğlenceli şarkılar ve türküler çaldı. Vatandaşlar da evlerinin balkonu ve pencerelerinden eşlik etti.

Sokakta bulunan vatandaşlar da otobüste bulunan gönüllü gençlere, Türk bayrağı sallayarak destek verdi.

Gönüllü gençler, yaklaşık 2 saat boyunca şarkılar çalıp vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Otobüsün hoparlöründen sık sık "Evde kal" mesajı da verildi.

Etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da katıldı.

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