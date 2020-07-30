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Aktüel

Malatya'da orman ve otluk alan yangını

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:36:32 -
Malatya'da orman ve otluk alan yangını

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan yangında 100 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Koro Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangın otluk ve ormanlık alanda yayıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu, AA muhabirine, yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Çömertoğlu, "İlçe Kaymakamımız Mustafa Dilekli koordinesinde belediye personelimiz, Malatya Büyüşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ve köylüler yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Jandarma yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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