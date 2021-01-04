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Aktüel Malatya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı özel ekiple çözüldü
Aktüel

Malatya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı özel ekiple çözüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:48:11 -
Malatya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı özel ekiple çözüldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 18 küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip sayesinde yakalanıp, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Suluköy Mahallesi'nde M.Y'ye ait ahırdan 18 küçükbaş hayvan çalınması üzerine başlatılan çalışma kapsamında oluşturulan özel ekip, ilçe genelindeki 50 saatlik kamera görüntüsünü tarayıp, olay yerinden de lastik ve ayak izi örnekleri alarak inceleme yaptı.

Yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli N.E, B.K, H.E, S.G. ve G.G'nin kiraladıkları kapalı kasa transit araçla küçükbaş hayvanları çaldıkları belirlendi.

Aracın GPRS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin çaldıkları 18 küçükbaş hayvanı satmak için Malatya kent merkezine getirdiklerini tespit etti.

Yapılan operasyonda yakalanan N.E, B.K. ve H.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Bulunan 18 küçükbaş hayvanı teslim alan M.Y, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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