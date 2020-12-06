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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişiye ceza
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:02:43 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 84 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte gerçekleştirilen denetimler kapsamında, maske takma kuralını ihlal eden 1 kişiye 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 83 kişiye ise toplam 74 bin 700 lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 203 iş yeri ile 42 toplu taşıma aracını denetledi.

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