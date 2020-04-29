  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

2020-04-29 15:31:42 -
Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 62 yaşındaki Hacı İ'nin 26 gün önce yoğun bakım servisine geldiği ve solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

Yoğun bakım ekibince, hastanın solunum cihazına bağlı takip ve tedavisinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hastamız bugün yoğun bakım tedavisi tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, alkışlarla normal servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak hastanın kısa sürede taburcu edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı