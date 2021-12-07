  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Malatya’da korkutan yangın
Yerel

Malatya’da korkutan yangın

Malatya’da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 06:58:00 -
Malatya’da korkutan yangın

Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dekor sokakta bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki işyerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlar açıkladı! Türkiye
Teknoloji

Uzmanlar açıkladı! Türkiye "MMU" projesinde Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapabilir?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde Rusya ile işbirliği yapılabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. ..
Fatih Erbakan'dan flaş çağrı: Hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyalar
Siyaset

Fatih Erbakan'dan flaş çağrı: Hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çiftçilerin ana para dışında tüm borçlarının silinmesi gerektiğini ifade etti...
İSPARK yöneticilerine milletin cebinden sağlık sigortası
Gündem

İSPARK yöneticilerine milletin cebinden sağlık sigortası

Sayıştay, İSPARK’ta çalışan idari personel, eşleri ve çocukları başta olmak üzere toplam 213 kişinin, yaklaşık 1 milyon TL tutan özel sağlık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay