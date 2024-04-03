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Gündem Malatya'da korkutan deprem
Gündem

Malatya'da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-03 11:36:00 -
Malatya'da korkutan deprem

Merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Saat 10.48’de Merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.9 kilometre derinliğinde meydana gelirken sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Adıyaman merkez ve birçok ilçesinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar binadan dışarı çıktı. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

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