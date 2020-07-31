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Yerel

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 09:15:00 - 2020-07-31 09:43:25
Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi deprem haberini son dakika olarak duyurdu. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı. Saat 08.33'te meydana gelen depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre ise, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu duyuruldu.

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