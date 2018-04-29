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Malatya'da kazanan yok!

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:53
Malatya'da kazanan yok!

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Akhisar Belediyespor kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, her iki takım puanları bölüştü.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren diğer ekip Göztepe'nin konuğu olacak. 

Akhisar Belediyespor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:53
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