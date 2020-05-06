  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da kaza sonrası yumruklar konuştu

Malatya’da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken,kaza sonrası çıkan kavgayı ekipler ayırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:33:26 -
Malatya’da kaza sonrası yumruklar konuştu

Malatya’da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken,kaza sonrası çıkan kavgayı ekipler ayırdı.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.Ç. idaresindeki 44 FM 263 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde ilerleyen M.Ş.Y. yönetimindeki 06 HAB 45 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.


Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı