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Malatya'da kayısı operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesinde bir ton kuru kayısı çalan 3 kişiyi gözaltına aldı.

09 Ekim 2018 Salı 18:10
Malatya'da kayısı operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da yaklaşık bir ton kuru kayısı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kayısı yüklü bir minibüsü durdurdu.

Araçta bulunan S.Ç, Ö.F.Ç ve G.A'nın çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, detaylı soruşturma yaptı.

Kayısılar teslim edilecek

Polis araçtaki ürünlerin, daha önce Kale ilçesinde kayısılarının çalındığına yönelik başvurusu bulunan M.U'ya ait olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Çalıntı kayısıların M.U'ya geri verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 18:10
  1. Malatya
  2. kale ilçesi

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