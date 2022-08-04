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Ekonomi Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor
Ekonomi

Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Malatya’da çiftçilerin hasat telaşı sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 22:28:00 -
Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor

Türkiye’deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya’da yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. “Antep baklavası” ve “Aydın inciri”nden sonra Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında hasat devam ediyor. Doğanşehir ilçesinde üretim yapan Ekrem Doğan, ekonomik anlamda Malatya’nın can damarı olan kayısıda hasadın bir ayda yapıldığını söyledi. Doğan, “İlçemizde hasat Malatya’ya göre 25 gün geç yapılıyor. Kayısı hasadını yaparken bu güneşin altında yorulmamamız mümkün değil. Şırnak ve Şanlıurfa’dan gelen yatılı işçilerimiz var. Şu an bahçemizde 45 kişi çalışıyor. Rekolte geçen seneye göre çok yüksek, memnunuz. Kayısının çekirdeği ve çekirdeğinin kabuğu da ayrı satılıyor. Bunları ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.

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