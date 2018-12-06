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Malatya'da kaybolan kadın, kuyuda yaralı bulundu

Malatya'da yakınları tarafından her yerde aranan Feride Başyurt isimli kadın, düştüğü su kuyusundan yaralı halde çıkarılıp tedavi altına alındı.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:18
Malatya'da kaybolan kadın, kuyuda yaralı bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dün kaybolan ve yakınları tarafından aranan Feride Başyurt (53), düştüğü su kuyusunda yaralı halde bulundu.

Gülkaynak Mahallesinde oturan Feride Başyurt, dün öğle saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi. Yakınları, arama çalışmalarından sonuç alamayınca kadının bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri de başlattığı arama çalışmasında, kadı, 10 metre derinliğindeki kuyuda yaralı halde buldu. Kuyudan çıkarılan ve yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan kadın, tedavi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:18
  1. Malatya
  2. Akçadağ
  3. Feride Başyurt
  4. Düştüğü kuyudan çıkarıldı

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