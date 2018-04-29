Malatya'da kardeş payı: 0-0
Yeni Malatyaspor, kendi sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'la 0-0 berabere kaldı.29 Nisan 2018 Pazar 15:32
Süper Ligin 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Akhisar Belediyespor kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, her iki takım puanları bölüştü.
YENİ MALATYASPOR HAFTAYA GÖZTEPE'YE KONUK OLACAK
Yeni Malatyaspor Süper Ligin 32. haftasında deplasmanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren diğer ekip Göztepe'nin konuğu olacak.
Akhisar Belediyespor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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