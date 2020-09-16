  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da kaçakçılık operasyonu
Aktüel

Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:45:36 -
Malatya'da kaçakçılık operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmasında İ.Y'nin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı getirdiği belirlendi.

İ.Y'ye ait depoya operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 22 bin 55 sigara sarma kağıdıyla 659 güneş gözlüğü ele geçirdi.

İ.Y. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Facebook Messenger'a bomba özellik geliyor!
Teknoloji

Facebook Messenger'a bomba özellik geliyor!

Sosyal medya devi Facebook, anlık mesajlaşma uygulaması olan Messenger'da görüntülü konuşmalar sırasında bir içeriğin eş zamanlı olarak izle..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı