Malatya’da inşaattan düşen işçi için zamanla yarışıldı!
Malatya’da yapımı süren altı katlı bir binanın çatısında çalışan işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. İnşaat çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncirlik Sokak üzerinde bulunan bir şantiyede çalışan A.E.A., inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı işçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisine devam edilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.