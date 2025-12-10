  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Batı özentiliğinin karanlık yüzü! İsveç’li gazeteciden gelen sözler ortalığı ayağa kaldırdı!

Türkler ABD'nin hız sınırını aştı

Sanayi üretimindeki son tablo netleşti! Şimşek’ten beklenen değerlendirme geldi!

İstifa eden CHP'li vekilden salvolar! "Parti bir yere tapusunu vermiş, belgeyi ortaya koysun kendimi asacağım"

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Bina tamamen boşaltıldı! İstanbul’da okulda büyük panik

Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Take Off İstanbul'un açılışında konuşan Bakanı Kacır ‘Çalışmalarımız burada bitmeyecek’

Emevi Camii'nde tarihi an! Ahmed Şara'dan Rafizilere 'fetih' cevabı
Yerel Malatya’da inşaattan düşen işçi için zamanla yarışıldı!
Yerel

Malatya’da inşaattan düşen işçi için zamanla yarışıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Malatya’da inşaattan düşen işçi için zamanla yarışıldı!

Malatya’da yapımı süren altı katlı bir binanın çatısında çalışan işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. İnşaat çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncirlik Sokak üzerinde bulunan bir şantiyede çalışan A.E.A., inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı işçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisine devam edilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Gündem

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!
Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!

Yerel

Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi
Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

Gündem

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23