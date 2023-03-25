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Aktüel Malatya’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Aktüel

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-03-25 23:47:00 -
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen S.P. idaresindeki 44 LV 462 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 34 GEV 057 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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