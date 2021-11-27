Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnci sokak içerisinde bulunan bir otoparkta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu olayda, açılan ateş sonucu ayağına isabet alan A.Ç. yaralandı. Oto parkta bulunan bazı araçlarında isabet aldığı olayda ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği sokak ve işyerinde detaylı inceleme yapan ekipler çeşitli ebat ve çaplarda 4 adet silah ile birlikte çok sayıda boş kovan ve tüfek kartuşu buldu.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.