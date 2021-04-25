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Gündem Malatya'da helikopter sahaya indi
Gündem

Malatya'da helikopter sahaya indi

Malatya'nın Darende ilçesinde fenalaşan bir hasta için helikopter havalanarak bölgeye yakın bir stada iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 15:04:00 - 2021-04-25 15:11:47
Malatya'da helikopter sahaya indi

Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter stada indi. 72 yaşındaki Haydar Soylu Emay ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Darende'de Haydar Soylu Emay, göğüs ağrısı şikayetiyle öğle saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Emay için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

Fenalaşan Emay, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Emay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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