Malatya'da Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP'den istifa etti: Diktatör bizim içimizdeymiş

Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'DİKTATÖR BİZİM İÇİMİZDEYMİŞ'

İlçeye hizmetlerine devam etmek istediklerini dile getiren Karadağ, şöyle konuştu:

"Biz genel başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bu olaylara dur deme zamanı geldi. Arkadaşlar artık bu şeyden kurtulalım. Buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim başka biri de gider. Gururla bayrağını taşıdığım 6 oktan, bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ben, Barış Yıldız (CHP Malatya İl Başkanı) ve Veli Ağbaba'nın CHP'sinden istifa ediyorum."

KARADAĞ İLE 15 KİŞİ İSTİFA ETTİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karadağ ile CHP Hekimhan İlçe Örgütünden 7'si belediye meclis üyesi toplam 15 kişinin istifa ettiği öğrenildi.