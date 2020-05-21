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Malatya'da göletlere 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:44:04 -
Malatya'da göletlere 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında göletlere 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, kentteki 7 gölete 50 bin sazan yavrusu salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen sazan yavrularının kente getirildiğini belirtti.

Balıklandırma çalışmasının Kuluncak, Akçadağ, Battalgazi ve Hekimhan ilçelerinde gerçekleştiğini aktaran Mecit, "7 gölete toplam 50 bin yavru balık bırakıldı. Su kaynaklarının balıklandırılması, balık neslinin korunması için önemli katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.


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