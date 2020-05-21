  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HES kodu almak için SMS nasıl gönderilir?

Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Bayram namazı camide kılınacak mı?

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes
için kalan
Aktüel

Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı

.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:12:22 -
Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı

Su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla Malatya’da göletlere 50 bin yavru balık bırakıldı


Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Malatya’da göletlere yavru balık bırakılması faaliyetine, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ile teknik personeller katıldı. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, su kaynaklarının balıklandırılması çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları İlimiz Kuluncak ilçesi Sofular Göleti, Bicir Göleti, Akçadağ ilçesi Medik, Battalgazi ilçesi Orduzu Göleti, Battalgazi İlçesi Margap Göleti, Battalgazi ilçesi Yukarı Yaygın Göleti ve Hekimhan ilçesi Güzelyurt Göletine toplam 50 bin adet yavru balık bırakmış bulunmaktayız” dedi.


Su kaynaklarının balıklandırılmasının balık neslinin korunması için önemli katkı sağladığına dikkat çeken Macit, “ Bundan dolayı balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı