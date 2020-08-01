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Aktüel

Malatya'da gölete giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 20:12:37 -
Malatya'da gölete giren genç boğuldu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Orduzu Gelincik mevkisinde Mergap Göleti'ne serinlemek için giren üç arkadaştan Mehmet Demirkaya (18), strafor köpük üzerinden dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve aynı zamanda dalgıç olan Mustafa Katipoğlu'nun da yer aldığı kurtarma ekibinin çalışması sonucu, kıyıya 10 metre uzakta, 4 metre derinlikte Demirkaya'nın cesedi bulundu.

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