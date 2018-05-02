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Malatya'da FETÖ operasyonu!

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:14
Malatya'da FETÖ operasyonu!

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 19 Nisan'da polisler tarafından Malatya, Erzurum, Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis'te 18 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:14
  1. Kilis
  2. Kahramanmaraş
  3. Malatya
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Eskişehir
  8. Erzurum
  9. Bolu
  10. Ankara
  11. Adana
  12. malatya
  13. fetö
  14. pdy

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